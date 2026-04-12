Addio all’AS Roma for Special: la lettera inviata dai genitori al club giallorosso

Da circa tre anni la famiglia giallorossa è composta anche dalla squadra "AS Roma for Special", un gruppo di calciatori con disabilità intellettivo-relazionale che hanno partecipato a diversi tornei organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Qualche settimana fa, è stato comunicato alla squadra che il prossimo 30 giugno la Roma non rinnoverà l'accordo con la cooperativa che gestisce il progetto e verrà quindi sciolta. Per questo motivo, le famiglie dei ragazzi si sono unite per inviare una lettera al club giallorosso: "La squadra AS Roma For Special, composta da 22 atleti e atlete con disabilità intellettivo-relazionale, partecipa da anni ai tornei della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Dal 30 giugno questi ragazzi e ragazze non potranno più vestire la maglia giallorossa. L’AS Roma ha deciso di non rinnovare la collaborazione con la cooperativa sociale che gestisce il progetto, comunicando di fatto lo scioglimento della squadra. Un trattamento che noi genitori giudichiamo immotivato e inqualificabile. Mai ci saremmo aspettati che i nostri figli venissero trattati come semplici “figurine” da accantonare, e non come esseri umani con diritti, sentimenti e una passione autentica per i colori della Roma. Dopo anni in cui il club ha giustamente celebrato questi atleti come parte della “grande famiglia giallorossa”, l’improvvisa interruzione del percorso lascia un vuoto doloroso e lancia un messaggio preoccupante: anche nello sport, l’inclusione rischia di rimanere una bella parola solo finché è conveniente." Da Trigoria, però, si sottolinea come la collaborazione venisse rinnovata di anno in anno e, inoltre, alla cooperativa non è mai stata garantita alcuna esclusività dell'affiliazione. Il progetto e l'obiettivo del club giallorosso rimane quello di ampliare la "famiglia", permettendo ad altri ragazzi con disabilità di poter praticare sport e vestire la maglia della Roma".