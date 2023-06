Addio al calcio Ibrahimovic, El Shaarawy lo ringrazia: “È stato un’onore”

Anche El Shaarawy si unisce ai ringraziamenti a Ibrahimovic. Ieri a San Siro l'attaccante svedese ha dato il suo addio al calcio, tra la commozione di tifosi e appassionati che negli anni hanno apprezzato il personaggio di Ibra sia dentro che fuori dal campo. Ai tanti saluti, dopo quello di Mourinho, si è aggiunto quello del Faraone, suo ex compagno di squadra con la maglia del Milan. Il numero 92 giallorosso ha condiviso nelle storie di Instagram alcuni scatti che lo ritraggono con l'ormai ex calciatore, citando una sua celebre frase: "People call it arrogance I call it confidence". Di seguito le parole: "Talento e personalità allo stato puro. È stato un'onore". Nelle storie successive altri scatti insieme.