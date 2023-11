È morto Aldo Bet, stopper della Roma di Herrera. Aveva 74 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Aldo Bet . L'ex stopper di Inter, Roma e Milan è morto all'ospedale di Varese a 74 anni a causa di un tumore aggressivo. "La Roma piange la scomparsa di Aldo Bet, difensore giallorosso dal 1968 al 1973, e si stringe al dolore dei familiari". Questo il messaggio social del club. Bet esordisce appena 19enne nell'Inter di Helenio Herrera che poi lo porterà alla fine di quell'anno con lui alla Roma dove alzerà al cielo la Coppa Italia del 1968/69. Con la maglia giallorossa colleziona 185 presenze totali arricchite anche da un gol (in Coppa Italia contro la Reggina) e dalla conquista della Nazionale (2 partite contro Spagna e Austria nel 1971). Insieme a Santarini costituì l'asse difensivo della Roma fino al 1973, anno del suo approdo a Verona. Poi il passaggio al Milan dove conquistò il decimo scudetto nella storia rossonera con Nils Liedholm in panchina. Chiude poi la carriera nel Campania.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.