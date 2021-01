Addio a Pietro Peri, storico dirigente del Pomezia. Conti commosso: “Riposa in pace amico mio”

Il calcio regionale del Lazio perde un protagonista importante. Il direttore generale del Pomezia Calcio, Pietro Peri, è morto oggi all’ospedale ‘Spallanzani’ dopo una lunga battaglia con il Covid. A darne notizia è stata la stessa società sui social, con un post molto commovente. Su Instagram è arrivato anche il saluto sentito ed emozionato di Bruno Conti: “Grande Uomo, Grande Dirigente, sempre con il sorriso. RIP Amico Mio”. Pietro Peri, tra i dirigenti più importanti del calcio regionale, era da anni al Pomezia Calcio, società tra l’altro gemellata con l’AS Roma. Lascia una moglie, Caterina, e due figli, Valentina e Roberto.

Questa la lettera del club: “E’ una giornata triste, anzi tristissima per il Pomezia Calcio 1957, per la città e tutto il calcio laziale… Il nostro Direttore Pietro Peri non è più tra noi. Per giorni Pietro ha combattuto con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l’ha fatta. E’ volato in cielo. Il suo cuore ha smesso di battere. Vorremmo scrivere tante cose, ma forse in questo momento di profondo dolore è meglio restare in silenzio e lasciare spazio ai sentimenti, ai ricordi che legano ognuno di noi a Pietro, al nostro grande Direttore, alla persona fantastica che è stata e che continuerà ad essere per tutti noi, ora che ci guarda da lassù. Pietro lascia un vuoto incolmabile. Una cosa è certa, il Pomezia Calcio non ti scorderà mai e ti ringrazierà sempre per tutto quello che hai fatto per anni per quei colori, il rosso e il blù che tanto amavi. Il nostro Presidente Alessio Bizzaglia, distrutto dal dolore per la tragica notizia, si stringe attorno alla famiglia di Pietro Peri, alla moglie Caterina, ai figli Valentina e Roberto, esprimendo le più sentite condoglianze da parte di tutto il Pomezia Calcio 1957. Ci mancherai Direttore”.