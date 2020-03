Addio a Massimo Ruggeri, storico giornalista romano: il messaggio del club giallorosso – FOTO

Il mondo del giornalismo dice addio a Massimo Ruggeri. Conduttore radiofonico e televisivo, volto storico della trasmissione ‘La Signora in Giallorosso’, giornalista molto apprezzato. Se n’è andato per un infarto nella notte a 69 anni, sui social si rincorrono i messaggi di cordoglio e di affetto da parte di colleghi e tifosi romanisti. Tra questi anche il tweet della Roma: “Un signore in giallorosso. Ciao Massimo”, ha scritto il club giallorosso. Anche la redazione di Forzaroma.info si unisce al cordoglio per la scomparsa di Massimo Ruggeri e si stringe alla sua famiglia e ai suoi cari.