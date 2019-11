A 79 anni è scomparso Bruno Nicolè, storica ala della Juventus tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Nel novembre 1964 siglò per la Roma il gol della vittoria nella finale di Coppa Italia contro il Torino. Chiuse la sua unica stagione (1964/1965) in giallorosso con 2 reti in 13 incontri. “L’AS Roma si unisce al cordoglio della famiglia” il post su Twitter della società: