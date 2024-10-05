Lele Adani durante la trasmissione 'Viva el Futbol' ha analizzato il momento della Roma. Queste le parole dell'ex difensore di Inter e Fiorentina sui giallorossi: "Il lunedì prima dell’ultima partita di De Rossi dicevo ‘occhio che è difficile trovare un’identità alla Roma’. La società ha fatto tanti disastri sulla costruzione, sul sostenere il progetto e De Rossi. Il capo dello spogliatoio è l’allenatore e quando mescoli le aree e non fai lavorare bene chi conosce le sfumature complichi il progetto". Adani ha poi aggiunto: "La partita persa Daniele con l’Empoli è stata migliore di quella vinta da Juric contro il Venezia. Il valore della rosa dell’Elfsborg equivale al Cesena. Nella Roma c’è molta confusione, ad ottobre è stato buttato tutto nel cesso”.