Adani: “Quello di Lukaku è stato un tradimento umano verso i compagni dell’Inter”

L'ex giocatore oggi commentatore tv: "Lautaro ha chiuso con lui, non ha risposto più a nessuno"

Inter-Roma di domani è anche e soprattutto il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Sugli spalti il belga troverà il pubblico nerazzurro pronto ad accoglierlo con fischi assordanti dopo che si è reso protagonista questa estate di una vicenda che ha indispettito molto la tifoseria. "Molte volte si hanno problemi e diversità di vedute con tecnico e società, ma in questo caso le testimonianze sono dei compagni. Lautaro ha chiuso con lui, non ha risposto più a nessuno. Mi è sembrato come un tradimento umano verso i compagni" ha detto Lele Adani ai microfoni della Bobo TV.