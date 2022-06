Adani: “Cristiano Ronaldo alla Roma è una bella idea e lui è una certezza”

Daniele Adani , ex giocatore e oggi opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa un eventuale approdo di Cristiano Ronaldo alla Roma nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni: " Secondo me è una bella idea perché il calcio è speciale se in un progetto convivono il sogno e la realtà : Ronaldo è entrambe le cose. E poi Roma è una città fantastica che si fa trasportare: l’ambiente è caldissimo, vive di picchi di entusiasmo. Ronaldo è una certezza: ha 37 anni, ma biologicamente molti di meno. E la sua professionalità è nota: immaginiamo quante cose potrebbero imparare i ragazzi della Roma guardando Ronaldo in allenamento.

La convivenza con Abraham? Bisognerebbe lavorarci su, ma vedo più aspetti positivi, soprattutto per l’inglese. Ronaldo potrebbe insegnargli tanto nei movimenti, negli smarcamenti, nel dialogo in spazi stretti. Nell’ultima stagione la Roma si è espressa bene in prevalenza negli spazi ampi, con Ronaldo qualcosa cambierebbe e ci sarebbe un’opzione in più. Abraham non è Benzema, ma può migliorare molto se messo accanto a Ronaldo".