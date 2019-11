Acerbi: “Dzeko attaccante completo, Immobile da pallone d’oro”

Dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano ha parlato il centrale della Lazio Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste si è espresso sul duello con Edin Dzeko, avuto durante il derby d’andata e che probabilmente si ripeterà durante il match tra Italia e Bosnia. Queste le parole sulla punta giallorossa: “Per me è un derby. Poi deciderà il mister… È uno dei migliori attaccanti in circolazione, ha destro, sinistro, colpo di testa, controllo, profondità. Poi dimostra anche, all’andata, da solo, metteva in apprensione i difensori. Ci sono altri grandi giocatori, come Pjanic a centrocampo. È una partita difficile. Giocheranno per la vittoria, anche noi“.

A proposito di attaccanti, Immobile sta facendo bene

“È un amico, un grande attaccante, ora bisogna preservarlo. Spero faccia ancora un sacco di gol, è importante nella Lazio. Pure quando ne ha fatti qualcuno in meno… Andasse avanti così sarebbe da Pallone d’Oro. Speriamo continui così, merita tante gioie”.