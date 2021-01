Accordo con Epic Games: la Roma sbarca su Fortnite

Dopo aver organizzato il torneo nazionale di Fortnite, svoltosi lo scorso 9 gennaio, la Roma, come altri club internazionali (ci sono anche Inter e Milan), stringe un accordo con Epic Games, casa produttrice del celebre videogioco. I tifosi giallorossi potranno mostrare la loro fede attraverso emote, outfit e tornei dedicati al club capitolino.

Questo il comunicato della Roma:

“I giocatori di Fortnite avranno l’opportunità di mostrare la loro fede giallorossa nel famoso gioco di battle royal attraverso emote, outfit e tornei dedicati all’AS Roma.

Il Club giallorosso ed Epic Games celebrano il mondo del calcio su Fortnite, assieme a più di altre 20 tra le squadre più importanti al mondo.

Dal 23 gennaio i giocatori potranno scegliere tra 10 diverse varianti di outfit nel nuovo “Kickoff Set”, per rappresentare il proprio club preferito nel gioco.

Oltre alle skin, saranno inoltre disponibili nuove emote che i giocatori potranno scambiare o acquistare, tra le quali quella che simula un dribbling o l’iconica esultanza di Pelé con il pugno alzato.

Il primo appuntamento di Fortnite dedicato al calcio è in programma per mercoledì 20 gennaio con la Pelé Cup. La competizione, aperta ai giocatori di tutto il mondo, darà l’opportunità di guadagnare delle ricompense in anticipo. Nel corso di tutta la settimana, i giocatori potranno inoltre visitare il Creative Hub per un’esperienza di calcio coinvolgente ed esclusiva.

‘Il calcio è uno degli sport che i nostri giocatori ci chiedevano insistentemente di coinvolgere in Fortnite’, ha dichiarato Nate Nanzer, Head of Global Partnerships at Epic Games. ‘Siamo orgogliosi di questa collaborazione con l’AS Roma, che ci permetterà di portare questo sport ai fan di tutto il mondo che si affrontano nei nostri tornei e di esplorare nuove modalità di gioco, celebrando il calcio mondiale’“.