Abraham: “Volevo la tripletta. La Roma mi ha dato un chance, il mio cuore è qui”

Autore di una doppietta che ha indirizzato la gara contro il Torino sui binari giusti per la Roma, Abraham ha parlato della sua prestazione nel post-partita. Queste le sue parole:

ABRAHAM A DAZN

È da un po' che non segnavi in campionato, oggi doppietta. Che soddisfazione è essere in Europa? "Avrei voluto fare altri gol ma la cosa importante era vincere. Volevamo chiudere bene questa stagione lunga e difficile, ora ci concentriamo sulla finale".

È la stagione in cui sei migliorato di più? "Amo questo club dal primo giorno. Ho sempre cercato di aiutare la squadra con gol e assist. È stato un anno positivo per me. Spero sia un trampolino di lancio per la prossima stagione, ora vogliamo giocarci questa finale".

La testa è già in finale? "Sì, assolutamente. Già giocare una finale è un sogno che si realizza. Sarebbe bellissimo per i tifosi e per il club".

Indipendentemente da come andrà mercoledì, ti vedremo ancora in Serie A con la maglia della Roma? "Amo questo club, mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore. Il mio cuore è a Roma, con la Roma e non aggiungo altro".

ABRAHAM A ROMA TV+

"Certo, amo tantissimo questo club, i miei gol qui tutto quanto. È stata una buona stagione, avrei voluto segnare più gol con questa maglia, sia per loro che per me. Adesso abbiamo una finale. Sono entusiasta per tutto questo, tutti noi lo siamo. Vogliamo festeggiare mercoledì sera".

"Abbiamo chiuso la stagione bene con l'ultima gara di oggi, e questo ci permette di avere più consapevolezza anche in vista della finale. Io ci credo il mio club ci crede molto e dobbiamo andare avanti così fino a mercoledì. Il Torino è un'ottima squadra: siamo stati concentrati dal primo minuto, siamo stati bravi a non concedere nulla e sbloccarla subito".