Abraham, vacanze finite: “Tornato nella mia città”

Si apre un nuovo capitolo nel percorso di riabilitazione di Tammy Abraham . Il centravanti giallorosso, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita contro lo Spezia lo scorso 4 giugno, da domani si stabilirà definitivamente a Trigoria per allenarsi, in attesa del raduno ufficiale della squadra il prossimo 10 luglio.

Qualche settimana di vacanza nella sua Londra, per poi tornare nella capitale con un solo obiettivo: rientrare il prima possibile in campo. Ritorno in Italia testimoniato con una storia su Instagram in cui si vede steso sul lettino mentre si fa massaggiare la gamba dal fisioterapista: "Back in my city!"