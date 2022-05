Abraham, una finale da protagonista per dimenticare l’incubo razzismo del 2019

L’attaccante inglese tre anni fa è stato vittima di insulti sui social per il rigore sbagliato nella Supercoppa Europea contro il Liverpool. La stagione è stata da record, per xG senza rigore solo Lewandowski e Mbappe hanno fatto meglio di lui

Daniele Aloisi

Sono passati 279 giorni da questo comunicato ufficiale: “L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Tammy Abraham”. Era un pomeriggio di metà agosto e nessuno si sarebbe aspettato che il gigante inglese in pochissimo tempo avrebbe fatto dimenticare Edin Dzeko. L’ex Chelsea si è conquistato subito la piazza, già all’esordio con la Fiorentina mettendo a referto due assist e provocando l’espulsione di Dragowski. Qualche problemino all’inizio con la sfortuna ma dopo i primi mesi Abraham ha preso le misure e ha gonfiato la rete 17 volte in Serie A diventando il miglior marcatore inglese in una singola stagione. In totale sono 27 le reti, la più pesante è stata l’ultima all’Olimpico al Leicester. Un colpo di testa “da fa incantà” che ha riportato la Roma in una finale europea dopo 31 anni. Il numero 9 ha vinto una Champions League lo scorso anno senza giocare neanche un minuto.

Una partita che difficilmente scorderà è la Supercoppa Europea contro il Liverpool del 2019. Tammy si presenta sul dischetto per l’ultimo calcio di rigore che Adrian para con i piedi. Trofeo ai ‘Reds’ e disperazione per il classe 1997. Sbagliare un penalty non è la fine del mondo ma alcuni tifosi, i classici leoni da tastiera, hanno iniziato ad insultarlo con frasi razziste sui social sotto al post della società londinese. Per gli amanti del caso e del destino è bene ricordare che quella partita si è giocata a Istanbul, proprio a pochi chilometri da Trebisonda dove il cammino della Roma in Conference League ha avuto inizio.

Abraham, una stagione di record: solo Lewandowski e Mbappe sopra all’inglese per xG senza rigori

La tecnologia ha cambiato il modo di valutare le prestazioni dei calciatori e i dati sui gol previsti (xG) cioè la probabilità che un tiro si trasformi un gol ne sono una testimonianza. Abraham in questa stagione ha battuto molti record. Ha superato Volk come miglior marcatore alla prima stagione in maglia giallorossa e con la doppietta al Torino ha prima eguagliato e poi battuto le reti di Hitchens in una singola stagione di Serie A, diventando l’inglese con maggior gol. Inoltre è entrato nella top 10 dei goleador della Roma in Europa superando un mostro sacro come Montella. L’ultima statistica che certifica la sua grande stagione è quella sugli xG senza calci di rigore. Solo Lewandowski e Mbappe hanno fatto meglio dell’ex Chelsea tra i giocatori dei primi 5 campionati.