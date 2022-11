Abraham, un fantasma in campo: è la sua peggior partenza in carriera

Il centravanti inglese è in crisi di gol e prestazioni. Primo in Serie A per big chance fallite nonostanti i tanti tiri verso lo specchio della porta

Redazione

Abraham dove sei? La domanda che si stanno facendo tutti i tifosi della Roma è lecita. Tammy è partito con la retromarcia e nella sua carriera non aveva mai iniziato così male. Nelle prime 13 giornate in campionato ha messo a referto solo 2 gol, entrambi su assist di Dybala. La scorsa stagione era a 3 e poi ha concluso con 17 a maggio. In Inghilterra aveva fatto molto meglio, al Chelsea nel 2019 ben 10 marcature dopo oltre metà girone d'andata. Anche prima tra Aston Villa (4), Swansea (5) e Bristol City (6) aveva fatto decisamente qualcosa in più rispetto a questa annata.

Mourinho in conferenza stampa non ha risposto alla domanda sugli attaccanti ma il rendimento del centravanti inizia a preoccupare tutti. Il numero 9 è terzo in Serie A per tiri verso la porta ma è lontanissimo dalle alte posizioni della classifica marcatori. Inoltre è primo per big chance fallite (10) davanti a Osimhen (9). Su 24 dribbling tentati sono solo 7 quelli riusciti, tutti dati che certificano il momento negativo dell'attaccante che ha anche colpito due pali in stagione.