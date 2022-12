Abraham, ultimi giorni di relax a Dubai: segue l’Inghilterra in tv

Ultimi giorni di vacanza per i giocatori della Roma che si ritroveranno da lunedì a Trigoria. Tammy Abraham, dopo alcuni giorni trascorsi alle Maldive con la sua compagna, si è trasferito ieri a Dubai. E' qui che il centravanti giallorosso trascorrerà le ultime ore di relax prima del rientro in Italia. Imperdibile, come dimostra sui social, la diretta tv di Inghilterra-Francia, l'ultimo quarto di finale del Mondiale in Qatar.