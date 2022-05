Abraham supera Hitchens, Reece James lo esalta: “Hai fatto la storia”

L'esterno del Chelsea ha fatto i complimenti al suo ex compagno e amico per il traguardo dei 17 gol in Serie A: mai nessun inglese come lui

Tammy Abraham torna al gol in una delle serate più importanti, la 'finalina' di campionato che ha regalato la qualificazione all'Europa League e un po' più di tranquillità in vista di Tirana. Con la doppietta di ieri sera, il numero 9 della Roma ha raggiunto e superato Hitchens arrivando a quota 17 gol in un campionato di Serie A. Il suo ex compagno al Chelsea e grande amico Reece James lo ha esaltato su Twitter: "Hai fatto la storia, il giocatore inglese con più gol in un solo campionato di Serie A". I numeri (27 reti totali) di Abraham stanno facendo rumore anche in Inghilterra e in casa Chelsea - che ha la recompra a 80 milioni nel 2023 -, con Arsenal e Manchester United che ci stanno facendo già un pensierino. "Non so cosa mi riserva il futuro, ma amo la Roma e il mio cuore qui", ha detto ieri il centravanti inglese.