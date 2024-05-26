Le parole dell'attaccante inglese prima della sfida contro l'Empoli

Redazione
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Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro l'Empoli. Queste le parole dell'attaccante inglese:

ABRAHAM A DAZN

"È stata una stagione di alti e bassi ma vogliamo finirla al meglio. E’ l'ultima partita, siamo emozionati. Abbiamo sempre creduto nel gruppo. Abbiamo già giocato qui, sappiamo che è difficile ma vogliamo chiudere la stagione con una vittoria".

abraham AS Roma v Bologna FC - Serie A TIM

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