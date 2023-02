Abraham, sorpresa speciale a un tifoso che vive in America: “Ti aspetto per un caffè”

Sorpresa ben riuscita da parte di Abraham a un tifoso giallorosso italoamericano che vive a Boston. Carlo è molto attivo sui social, ha un profilo TikTok con oltre 4 milioni di followers, e ieri ha ricevuto il saluto del suo idolo: "Volevo solo dirti un grazie enorme per il tuo supporto alla Roma, mando il mio affetto a Sarah e non vedo l'ora di prendere un caffè la prossima volta che vieni a Roma". Nonostante parli molto bene l'inglese dopo aver visto il video Carlo ha urlato in romano: "A bello mio, bello mio". Il siparietto è andato in scena negli States durante lo show Cbs "Calcio e Cappuccino", in onda dal ristorante Ducali nel quartiere North End di Boston, dove si riunisce di frequente la comunità italoamericana.