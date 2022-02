Abraham: “Sono molto deluso. Siamo una squadra ancora in costruzione”

Le parole dell’attaccante inglese: “Abbiamo bisogno che i tifosi continuino a sostenerci"

Redazione

Abraham ha parlato ai microfoni di Roma TV+ dopo il pareggio con il Sassuolo. Ecco le sue parole:

“Sono molto deluso, è positivo aver evitato la sconfitta ma c’è comunque delusione. So le qualità che abbiamo e dovremmo vincere partite come queste. Mi fa piacere avere dato il mio contributo con un gol ma dobbiamo lottare di più e giocare con fiducia e oggi non l’abbiamo fatto. Alla fine abbiamo pareggiato grazie al gol di Cristante e spero che possiamo ripartire da qui”.

Hai parlato di fiducia: è questo ciò che serve di più per migliorare? “Sì, la fiducia quando siamo in campo. A volte la partita va nella direzione che vuoi, a volte no. Per la maggior parte della partita abbiamo avuto il controllo ma abbiamo commesso due errori e abbiamo concesso due reti. Non aver perso è qualcosa da cui ripartire. Dobbiamo vincere la prossima partita, per noi stessi e per i tifosi”.

Migliorare con la certezza di avere un gruppo unito come base per ripartire? “Come ha detto l’allenatore, questo è un grande gruppo, una famiglia e questa è la cosa più importante. Vinciamo, pareggiamo e perdiamo come squadra e abbiamo bisogno del supporto di tutti. Questa squadra è ancora in costruzione, abbiamo bisogno che i tifosi continuino a sostenerci. Abbiamo bisogno di fiducia, in ogni partita noi proviamo a vincere. Stiamo ancora lavorando per crescere come squadra e credo che alla fine ci riusciremo, mancano ancora tante gare”.