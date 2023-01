Abraham: “Siamo tornati più forti dalla pausa. Dobbiamo continuare così”

È stato un match difficile, sapevamo che non avevamo molte chances, ma dovevamo metterci passione. Ho detto a me stesso “sii pronto, questa è la tua chance”. Ero nel posto giusto al momento giusto. So che se sono felice, è felice la squadra.

Ho parlato con l’allenatore prima della partita e mi ha detto che avrei dovuto mostrare le mie carte. Nonostante fossimo sotto nel primo tempo, nessuno ha abbassato la testa, nessino ha perso la speranza. Siamo arrivati al secondo tempo come squadra migliore. Dobbiamo continuare a lavorare per il prossimo match che arriverà presto. Oggi esultiamo per il buon risultato e ci prepariamo per il prossimo