Abraham si è preso la Roma: ora è a un passo da Batistuta

Ventesimo gol stagionale per l'inglese che nel 2022 ha gonfiato la rete sette volte e giovedì può raggiungere Batigol

L’eredità di Edin Dzeko e una stagione iniziata non ad alti livelli non hanno scoraggiato Tammy Abraham.Ventesimo gol stagionale per l’inglese, tredicesimo in campionato che regala tre punti d’oro a Mourinho. L’ex Chelsea tiene vive le speranze del quarto posto, momentaneamente a 3 punti, e permette alla Roma di agganciare l’Atalanta in classifica. "Sta facendo bene ma può fare meglio. La squadra ha bisogno che lui faccia meglio e viceversa. E' questa l'interazione di sempre”. Le parole dello Special One prima della sfida con il Verona, il tecnico portoghese da inizio anno chiede sempre di più dal suo numero 9. Un modo per spronarlo e per farlo diventare un “mostro” come lo sono stati Benzema e Drogba. Affidarsi a chi la Champions l’ha alzata è la via per tornare nell’Europa che conta