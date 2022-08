Abraham sfrutta l’assist al ‘bacio’ di Dybala e salva la Roma: con la Juve è 1-1

Il primo gol stagionale dell'inglese regala un punto ai giallorossi che volano a 7 punti in classifica

Daniele Aloisi

Dopo le prime due vittorie consecutive arriva il primo pareggio della Roma. I giallorossi pareggiano 1-1 grazie all'asse Abraham-Dybala. La gara dell'Allianz Stadium inizia malissimo per la Roma. Vlahovic dopo solo un minuto di gioco porta in vantaggio i bianconeri con un gol su punizione. I giallorossi non riescono ad entrare in partita e Locatelli trova il gol del 2-0 che viene annullato per un fallo di mano del centravanti serbo. Nella seconda frazione Mourinho decide di togliere Spinazzola e Mancini per far entrare Zalewski e El Shaarawy. Al 69' la Roma riesce a trovare il gol del pareggio. Prima rete stagionale di Abraham che di testa infila Szczesny su assist in semi rovesciata di Dybala. Dopo 4 minuti di recupero finisce la partita. La Roma pareggia 1-1 con la Juventus e vola a 7 punti in classifica. Martedì la sfida con il Monza allo stadio Olimpico.

Roma inesistente nel primo tempo: Juventus in vantaggio 1-0

La Roma scende in campo per il primo big match stagionale. Mourinho ha confessato la formazione ieri in conferenza stampa. C'è Matic al posto di Zaniolo con Pellegrini che torna sulla trequarti. Al primo giro d'orologio è già avanti la Juventus con Vlahovic che porta in vantaggio i bianconeri con un bel gol su calcio di punizione. Si mette in mostra Dybala che supera Locatelli con una grande giocata. Il suo ex compagno di squadra lo mette giù e prende il cartellino giallo. Ci prova al 12' Cristante ma il suo colpo di testa finiscee alto sopra la traversa. Sfiora il raddoppio la Juve con Cuadrado che viene servito in area da Vlahovic.

Bravissimo Rui Patricio sul tiro in diagonale dell'ex Fiorentina. Annullato il gol del 2-0 alla Juventus al 26'. Locatelli aveva trovato il raddoppio con un tiro da fuori ma Irrati, dopo il controllo al Var, ha assegnato un calcio di punizione per un fallo di mano del centravanti serbo. Al 40' arriva anche il primo ammonito per la Roma: Cristante mette a terra Rabiot. Dopo 1 minuto di recupero finisce la prima frazione, decide il gol di Vlahovic al primo minuto.

Abraham salva la Roma. A Torino finisce 1-1

Mourinho prova a cambiare le carte in tavola. Doppio cambio per la Roma all'inizio della ripresa. Escono Mancini e Spinazzola ed entrano El Shaarawy e Zalewski. Al 53' Cuadrado va nuovamente vicino al gol con una potente conclusione col sinistro che finisce di poco a lato. Prima sostituzione per la Juventus: esce Rabiot per infortunio ed entra Zakaria. I giallorossi non riescono ad entrare in partita. Il tecnico portoghese prova a scuotere i suoi: entra Celik per Karsdorp. Brutta prestazione dell'ex Feyenoord. Al 67' arriva il primo tiro verso la porta della Roma. Bella triangolazione tra Dybala, El Shaarawy e Abraham. L'inglese si gira e prova col destro ma blocca facilmente Szczesny. Due minuti più tardi arriva il pareggio dei giallorossi, proprio con l'ex Chelsea che di testa infila il portiere polacco. Bellissimo l'assist della Joya in semi rovesciata.

Al 76' cartellino giallo per Kostic per proteste. Giro di cambi da una parte all'altra, per i bianconeri entrano Milik e McKennie. Mentre per la Roma esce Dybala per far posto a Kumbulla. Arriva una grande occasione per i giallorossi dagli sviluppi di un corner. Cross di Pellegrini per Ibanez che viene anticipato dal portiere juventino. Il pallone resta vagante all'interno dell'area di rigore e salva Milik sulla linea di porta. Ci prova De Sciglio a due minuti dal termine ma il suo destro finisce alto sopra la traversa. Dopo 4 minuti di recupero finisce la partita, 1-1 tra Roma e Juventus. I giallorossi si portano a 7 punti in classifica.

Juventus-Roma 1-1: il tabellino

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti (Milik 77'), Locatelli (Rovella 85'), Rabiot (Zakaria 58'); Cuadrado (Mc Kennie 77'), Vlahovic (Kean 85'), Kostic. All.: Allegri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (El Shaarawy 46'), Smalling, Ibanez; Karsdorp (Celik 62'), Cristante, Matic, Spinazzola (Zalewski 46'); Pellegrini (Bove 90'), Dybala (Kumbulla 77'); Abraham. All.: Mourinho.

Arbitro: Irrati. Guardalinee: Preti-Berti. Quarto Uomo: Abisso. Var: Di Paolo Avar: Paganessi

Marcatori: Vlahovic (J), Abraham (R)

Ammoniti: Locatelli (J), Cristante (R)