Abraham sbaglia un gol fatto, i tifosi del Chelsea lo prendono in giro – VIDEO

L'attaccante giallorosso è tornato al gol nella partita persa contro il Venezia, dopo che era rimasto a secco per circa un mese.

Alcuni tifosi del Chelsea su Twitter hanno preso in giro Tammy Abraham dopo aver lisciato un cross perfetto di Reece James durante l'allenamento dell'Inghilterra di martedì. L'episodio è diventato virale ed è apparso anche in un video. L'attaccante giallorosso è tornato al gol nella partita persa contro il Venezia, dopo che era rimasto a secco per circa un mese. Tanti i pali però colpiti dall'inglese, che ci aveva anche scherzato su.