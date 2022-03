Abraham salva la Roma: 1-1 al Vitesse e qualificazione ai quarti di Conference

Wittek spaventa i giallorossi con un gol capolavoro, poi l’inglese decide il match con la rete che vale il passaggio del turno

Valerio Salviani

La Roma pareggia 1-1 con il Vitesse e passa ai quarti di finale di Conference League. La squadra di Mourinho aggancia la qualificazione nel finale, grazie al gol di Abraham, che corre sotto la curva e fa esultare l’Olimpico. Wittek aveva spaventato i giallorossi, segnando l’1-0 che aveva retto quasi fino alla fine. Poi una grande azione di El Shaarawy e l’asse Karsdorp-Abraham, hanno tenuto la Roma in Europa. L’avventura continua, ora la testa del derby di domenica.

La Roma gestisce e non rischia: 0-0 dopo 45’

Mourinho cambia gli esterni e dà un’occasione a Vina e Maitland-Niles. In avanti confermato Zaniolo al fianco di Abraham. Il Vitesse è costretto a vincere per passare il turno. La squadra di Arnhem fa subito la voce grossa e va vicino al vantaggio con Grbic, che su punizione mette in difficoltà Rui Patricio. Il portoghese riesce a cavarsela e tiene la porta inviolata. La Roma risponde, ancora su calcio da fermo. Abraham stacca di testa al 12’ sugli sviluppi di calcio d’angolo e la palla finisce di poco alta. Poco più tardi è Veretout a rendersi pericoloso, il suo tiro dalla distanza finisce di poco al lato. La partita va avanti a ritmi bassi. La Roma controlla il risultato senza rischiare mai.

Il Vitesse, che deve segnare almeno un gol se vuole passare il turno, non riesce a superare il muro difensivo romanista. L’occasione migliore del primo tempo arriva sui piedi di Vina, che calcia bene da sinistra e dà l’illusione del gol ai tifosi, ma non inquadra la porta. Prima dello scadere del primo tempo anche Zaniolo ha l’opportunità di segnare dopo un’azione prolungata dei suoi, ma il tiro del numero 22 con il destro è impreciso. Nel primo tempo il match va dove vorrebbe la squadra di Mourinho, che ha però bisogno di un gol per non rischiare la beffa.

Wittek pareggia i conti, poi Abraham manda la Roma ai quarti

Nessun cambio all’inizio del secondo. Mourinho si fida ancora dell’unidici iniziale. Il Vitesse vive il suo momento migliore nei primi 10 minuti, quando riesce a schiacciare nella sua metà campo la Roma. Ma a parte un paio di cross potenzialmente pericolosi, gli olandesi non creano nessuna azione da gol. Al 61’, però, il risultato cambia. Il Vitesse, che stava mettendo i giallorossi alle corde, recupera palla sulla trequarti (Pellegrini distratto si fa soffiare il pallone), Dasa riceve e serve Wittek, che con il sinistro al volo da fuori area trova un angolino su cui Rui Patricio non può nulla. È 1-0 per gli olandesi. Il tedesco incredulo per la rete segnata, si mette le mani nei capelli e corre sotto la curva dei tifosi arrivati da Arnhem.

Mourinho mette mano ai cambi per girare il match. Entrano El Shaarawy, Karsdorp e Cristante. Quest’ultimo, appena entrato, calcia a botta sicura sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma trova la respinta della difesa. Lo Special One toglie pure Zaniolo, fischiato dal pubblico e lancia Felix. I cambi danno nuovo slancio alla Roma, ma quando Pellegrini e compagni attaccano, sembrano non riuscire mai a trovare la strada giusta per affondare. La storia la cambia Abraham al 89’, che segna il gol dell’1-1 che manda la Roma ai quarti di finale di Conference League. El Shaarawy avvia l’azione a sinistra e crossa sul secondo palo trovando Karsdorp, l’olandese aggancia e trova l’inserimento del numero 9, che davanti alla porta non può sbagliare.

Il tabellino di Roma-Vitesse 1-1

Marcatori: 62’ Wittek, 90’ Abraham

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles (66’ Karsdorp), Pellegrini (93’ Bove), Mkhitaryan, Veretout (66’ Cristante), Vina (66’ El Shaarawy); Zaniolo (79’ Afena-Gyan), Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Boer, Zalewski, Diawara, Darboe, Carles Perez, Shomurodov.

Vitesse (4-3-1-2): Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer (92’ Buitink), Domgjoni (93’ Frederiksen); Huisman (60’ Gboho); Openda, Grbic. All.: Letsch. A disp: Scubert, Reiziger, Yapi, Vroegh, Cornelisse, Manhoef, Hernandez, De Regt

Arbitro: Radu Petrescu. Assistenti: Radu Ghinguleac – Mihai Marica. IV Uomo: Marcel Birsan.

NOTEAmmoniti: 18’ Ibanez, 41’ Grbic, 58’ Rasmussen, 72’ Zaniolo, 73’ Mourinho, 90’ El Shaarawy