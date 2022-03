Abraham re di Roma dopo il derby: shopping e foto con i tifosi

L’inglese si è regalato una passeggiata per negozi e tanti romanisti lo hanno fermato per fargli i complimenti per la doppietta alla Lazio

Pomeriggio di riposo e shopping per Tammy Abraham. Dopo la doppietta alla Lazio l’inglese si è riposato nella sua casa dell’Eur per poi andare a fare un giro per negozi. Da Vuitton a Balmain, passando per un negozio di scarpe sportive (le colleziona) Abraham, jeans, camicia sportiva e cappello, è stato riconosciuto da tanti tifosi che lo hanno salutato e ringraziato per la doppietta nel derby. E lui, gentile come sempre, si è prestato per foto e autografi, regalando a tanti romanisti uno scatto da ricordare. Tammy è sempre più a suo agio a Roma, con la città e le sue bellezze ma anche con la gente. Nei giorni scorsi il centravanti giallorosso ha raccontato la sua meraviglia tra il panorama al tramonto e il Colosseo. Un periodo d'oro per Abraham, tra gol e record (ha già superato la coppia Montella-Batistuta e solo Lewandowski ha segnato di più nel 2022), trascinatore e leader. Ieri ha esultato anche per una punizione sbagliata da Cataldi, e la curva lo osanna.