Abraham nuovo rigorista? Mourinho chiarisce: “Ecco la gerarchia”

Lo Special One: "Pellegrini è il secondo dopo Jordan, Tammy il terzo. Veretout? Vediamo se se la sente"

Tammy Abraham e Jordan Veretout si erano già contesi un rigore nel match con la Juve. Sul dischetto poi ci era andato il solito Jordan, sbagliando per la prima volta con la Roma dopo due stagioni e mezzo. Dopo quell'errore, ne è seguito un altro con lo Zorya, che ha aperto un piccolo dibattito interno: il rigorista può cambiare? Ieri, con Veretout assente, Abraham si era preso la responsabilità di calciare il rigore, poi annullato dal Var. Ma la domanda sull'eventuale successione è stata posta anche a Mourinho. Ecco come ha risposto lo Special One: "Abraham rigorista? Veretout non era qui. Pellegrini era il secondo, ma era già uscito dal campo. Tammy era il terzo. Aspettava questa opportunità da tanto, ma c’era un fuorigioco di dieci minuti prima (ride, ndc). Veretout resta rigorista? Dipende da lui, se non perde fiducia per me è lui. Se dopo due errori decide di lasciar passare del tempo non è un problema. Se Jordan mi dice che vorrà calciare, li batterà lui”.