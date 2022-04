Abraham: “Non penso al futuro. Con Zaniolo in campo sono più me stesso”

Le parole dell'attaccante: "

In occasione del suo ritorno in Inghilterra, Abraham ha presentato il match che domani vedrà impegnata la Roma a Leicester . Queste le sue parole:

Tu che conosci il Leicester, che partita ti aspetti? "Sono una buona squadra. So cosa ci aspetta. Non ho mai segnato ma domani sarà l'occasione perfetta"

Su Mourinho "Uno dei migliori con cui lavorare. Sa come guidarti. Ho bisogno di qualcuno che mi spinga e motivi. Per me è l'allenatore perfetto"

E' passata quasi una stagione dal tuo arrivo, senti di essere cresciuto ? "Sono sempre stato un giocatore per cui è importante la fiducia. Ho sempre voluto giocare e segnare. Si tratta di stare al posto giusto e mi alleno e lavoro tutti i giorni per questo. Sono concentrato su domani e vogliamo vincere"

Con Zaniolo il tuo ruolo cambia, cosa cambia per te? "Con Nicolò ci capiamo. Giocare con lui mi leva pressione e mi aiuta molto a giocare la mia partita. Con lui sono più libero e più me stesso".

Cosa fa Mourinho di diverso dagli altri allenatori? "Crede in me. Lampard anche ha creduto in me e questo mi fa essere efficace. Con un manager così fai tutto il possibile"