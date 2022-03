Abraham: “Non è stata la nostra miglior partita. Spero di fare altri gol”

Le parole del 9 giallorosso: "Il mio obiettivo è aiutare la squadra"

Tammy Abraham autore del gol che ha portato la Roma ai quarti di finale ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

ABRAHAM A SKY

La Roma non ha giocato come voleva, ma il tuo gol è fondamentale "Voglio ringraziare i miei compagni. Abbiamo fatto una buona gara. All'andata abbiamo visto tutti quanto è stato fiddificle. Vittoria importante per tutti anche se non è stata la milgiore partita".

Hai segnato 21 gol come Batistuta, lo sapevi?"Sì, me lo dicono tutti su Instagram. Il mio unico obiettivo è fare gol e aiutare la squadra. Spero di farne altri".

Contro chi vuoi giocare i quarti? "Non importa. Chiunque sarà dovremo essere pronti. Guarderemo il sorteggio poi vedremo".

ABRAHAM A DAZN

Che emozione è segnare sotto la curva in pieno recupero? "Non vedo l'ora di tornare negli spogliatoi per festeggiare con i compagni. Questa è stata una buona squadra che ci ha messo in difficoltà ma non c'è nulla di più bello che superare il turno di qualificazione con un gol all'ultimo minuto".

Create poche occasioni: come ti spieghi questa difficoltà? "Abbiamo giocato contro una buona squadra, e poi veniamo da tante partite giocate e probabilmente eravamo un po stanchi. Ora abbiamo un grande partita prima della sosta e poi avremo modo di recuperare energie. Ma in ogni caso queste sono partite difficili, abbiamo toccato poche palle ma poi ho preso quella giusta alla fine che è valsa per la qualificazione".

Come state fisicamente: in che modo vi presentate al derby? "Questo è il calcio. Uno sport fisico abbiamo giocato tutti tante partite, dobbiamo gestire le energie al meglio e domenica arriveremo sicuramente pronti a questa partita poi ci sarà la sosta. Nel mio caso altre partite con la Nazionale, ma quello che conta è andare avanti partita per partita".