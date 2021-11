Abraham: “Bella vittoria, ottenuta grazie all’impegno difensivo di tutti”

"Amo questo club, fin dal primo giorno mi sono sentito subito a casa"

La Roma vince 1-0 contro il Torino grazie a un gol di Abraham, segnato nel primo tempo. L'inglese ha parlato a fine match, raccontando le sue sensazioni:

ABRAHAM A DAZN

Quanto è stato importante segnare anche in Serie A davanti ai tuoi tifosi? Come ho sempre detto amo questo club fin dal primo giorno mi sono sentito subito a casa. Non c'è niente di più bello che segnare davanti a questo pubblico.

Cosa stavi facendo quando palleggiavi prima del rigore? E' un momento delicato quello del calcio di rigore, stavano andando per le lunghe. Sono rimasto concentrato e ho fatto qualche palleggio per dimostrare che non ero nervoso.

Puoi dirci qualcosa in italiano? Tra tre mesi la mia prossima intervista sarà in italiano

ABRAHAM A ROMA TV+

"La vittoria di oggi è più bella di un'altra che arriva con un risultato più rotondo perché abbiamo dovuto lottare. Abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate, ma dobbiamo fare i complimenti al Torino che ci ha costretto a difendere per tutta la partita, ma sappiamo fare anche questo. Per me la squadra è molto importante, vogliamo sempre vincere ed eravamo tutti pronti a difendere. Ovviamente adoro segnare, ma ciò che importa è vincere. Oggi ho deciso la gara e devo ringraziare i miei compagni che me l'hanno permesso, ci sono ancora molti gol da fare".