Abraham: “Mourinho è divertente. Ho pianto quando è nato mio figlio”

Le sue parole: "Il mio idolo? Thierry Henry, mi piaceva come persona, come giocatore, come persona che amava il suo mestiere e poi sono cresciuto come tifoso dell’Arsenal"

Redazione

Tammy Abraham ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali della Uefa nel format first/last. Queste le parole del centravanti inglese:

Il tuo primo idolo del calcio? "Thierry Henry, mi piaceva come persona, come giocatore, come persona che amava il suo mestiere e poi sono cresciuto come tifoso dell’Arsenal”.

L’ultimo posto dove sei stato in vacanza? "L’ultimo posto in cui sono andata in vacanza è stato". l’arcipelago Turks e Caicos

E ti è piaciuto?"L’ho adorato".

Prima impressione su José Mourinho?"Divertente".

L’ultimo compagno di squadra con cui hai messaggiato? "Rick Karsdorp".

Ricordi qual’era il messaggio? "A che ora arrivi?".

Il primo ricordo legato al calcio? "Arsenal-Barcellona, finale Champions League".

L’ultima serie tv che hai visto? "Obsession, su Netflix".

Ti è piaciuta? "Bellissima"

La prima cosa che farai quando andrai in pensione?"Molte cose. Sedermi su una barca e bere dei cocktail".

L’ultima volta che hai pianto?"Quando è nato mio figlio, il 3 marzo".