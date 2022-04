Abraham, Mancini e Ibanez suonano la carica: “Ci vediamo a casa nostra”

Il due centrali e il centravanti giallorosso hanno commentato sui social il pareggio maturato ieri in Inghilterra

La Roma esce con un buon pareggio dalla partita del King Power Stadium contro il Leicester, un risultato che in vista del ritorno può far sperare i tifosi giallorossi ma anche i giocatori. Tramite i loro propri profili ufficiali Instagram, Mancini, Abraham e Ibanez hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato ottenuto, ma soprattutto la loro voglia di conquistare la finale davanti ad un Olimpico stracolmo. "Fine primo tempo. Ci vediamo a casa nostra", questo il messaggio mandato da Abraham verso i connazionali, lo stesso messaggio mandato dal centrale brasiliano: "La battaglia finale sarà in casa nostra, grazie a tutti per il supporto ieri sera". Si sbilancia molto meno invece Gianluca Mancini che però come i compagni, crede nella possibilità di conquistare la finale di Tirana del prossimo 25 maggio: "Passo dopo passo. Con un solo obiettivo in testa. Avanti Roma! ".