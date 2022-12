Abraham, le Maldive prima del Portogallo: coccole con Leah e serenità ritrovata

A settembre si parlava di piccoli problemi sentimentali per l'inglese. Quanto ci sia di vero e quanto questo possa aver influito a livello di prestazioni non ci è dato saperlo, ma di fatto Tammy, al momento sembra aver staccato la spina per godersi le coccole della compagna. Nonostante un tempo nuvoloso, la vacanza - iniziata lunedì - in uno dei posti più belli del mondo sembra avergli riportato uno spiraglio di serenità. Brindisi, hotel di lusso, massaggi, acqua cristallina e pesci esotici potrebbero essere anche la soluzione per l'attaccante giallorosso. Stuzzicato più volte da Mourinho sul delicato momento psicologico, anche e soprattutto dopo i fischi dell'Olimpico, il portoghese non si è mai tirato indietro: "Bisogna dare tutto in campo quando giochi, sia in allenamento che in partita. Poi si può sbagliare, ma io non contesto chi sbaglia, contesto l'atteggiamento. Corri amico, se sbagli uno ne prendi un’altra, e corri ancora. Amico, milioni di bambini vogliono arrivare e ne arrivano pochi. Tu sei un privilegiato". Pungenti come aghi le parole del tecnico erano arrivate puntali come uno stimolo a fare meglio nel post Roma-Torino. Parole però che al momento non sembrano aver attecchito, visto anche le ultime partite in Giappone. La speranza ora è quella che l'amore possa guarire ogni male, portare tranquillità e sicurezza, dove le dichiarazioni Special hanno fallito.