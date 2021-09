Abraham: “La Roma è una famiglia. Tutti mi parlano del derby dal primo giorno”

Le parole del match winner dopo il gol contro l'Udinese

La Roma vince contro l'Udinese grazie a un gol di Tammy Abraham. L'attaccante ha parlato a fine match per raccontare le sue emozioni.

Ti senti già un leader dello spogliatoio? Dal primo giorno che sono qui mi hanno fatto sentire tutti in famiglia. Mi piace vincere, ho questa mentalità che cerco di infondere ai compagni.

I tuoi compagni ti hanno spiegato l'importanza del derby? Non me ne hanno mai smesso di parlare, sono pronti i miei compagni e sono pronti i tifosi. Non vedo l'ora perché l'atmosfera sarà fantastica.