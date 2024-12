Abraham: ”La doppietta nel Derby e la Conference tra i miei momenti migliori”

"Al terzo posto metto l'esordio con la maglia del Chelsea, avevo 17 anni ed era ad Anfield, me lo ricordo come se fosse ieri. Al secondo posto metto il derby con la Lazio, quando giocavo alla Roma. Ho segnato due gol ed era il mio primo derby in Italia, tutt'ora guardo i video e mi viene la pelle d'oca. Il primo posto penso sia condiviso: da un lato c'è la Champions con il Chelsea, ma anche la Conference League con la Roma alla mia prima stagione fu qualcosa di storico per il club."