Abraham: “Io e Belotti ci sacrifichiamo per la squadra. Spero di fare gol al ritorno”

Le parole dell'attaccante giallorosso: "Oggi la gloria è toccata a Bove, di questo siamo contenti. Tra una settimana ci aspetta una gara complessa, ma siamo sulla strada giusta"

Redazione

Tammy Abraham ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta con il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:

Che sensazioni hai per il ritorno? "Abbiamo dato tutti il 100%. Ci hanno messo in difficoltà ma sapevamo che era una partita difficile, il Bayer è una buona squadra. Noi siamo stati compatti, abbiamo attaccato e difeso insieme. Tra una settimana ci aspetta una gara complessa, ma siamo sulla strada giusta".

Ti stai tenendo tutti i gol per il finale di stagione? "La scorsa stagione ho segnato in semifinale, magari al ritorno farò altrettanto. La cosa più importante è aiutare la squadra a vincere, la stessa cosa vale per Belotti. Quando non possiamo segnare facciamo il lavoro sporco, ci sacrifichiamo volentieri. Oggi la gloria è toccata a Bove, di questo siamo contenti".

ABRAHAM IN ZONA MISTA

Non hai segnato ma sei stato decisivo per il gol. “Per me la cosa che conta di più è aiutare la squadra a vincere. Sarebbe bello fare gol, ma qualche volta bisogna fare il lavoro sporco e se serve anche dare una mano in difesa”.

Quest’anno fai un grande lavoro per la casa. Il mister ti motiva? “Mi sacrifico molto per la squadra, ma lo faccio volentieri. È quello che mi chiedono i miei compagni e mi viene spontaneo sorridere anche quando non segno. Anche i miei compagni sono grati per quello che faccio”.

Sulla coppia con Belotti. “Ne parliamo spesso, siamo due punte e vogliamo aiutare la squadra. Ci diamo una mano, è chiaro come attaccanti vorremmo fare gol ma è anche importante difendere. Sono a disposizione”.

Andiamo in finale? “Sì”.

ABRAHAM AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

"Volevamo vincere in casa e fare una grande prestazione per i nostri fantastici tifosi e per noi stessi. E' un risultato positivo, loro sono una buona squadra e dobbiamo essere pronti e aspettarci un'altra partita difficile lì. Credo nella mia squadra, lo vogliamo fortemente e faremo tutto quello che serve".

"Per vincere queste partite devi giocare da squadra. Devi attaccare e difendere come squadra. I miei compagni hanno dato tutto ed è una cosa bella da vedere. Do il 100% per questa squadra e lo faccio sempre".

"Io e Belotti non abbiamo le occasioni che vorremmo come attaccanti ma dobbiamo fare anche il lavoro sporco che è difendere e sacrificarsi per la squadra. Lo facciamo per la squadra e la cosa più importante per entrambi è la vittoria della squadra. Ovviamente ci piace segnare essendo attaccanti, ma se non lo facciamo dobbiamo aiutare come abbiamo fatto oggi"