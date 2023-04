Abraham illude la Roma: Saelemaekers gela l’Olimpico. Col Milan finisce 1-1

Nel finale il Milan pareggia i conti. Le due squadre restano con gli stessi punti al quarto posto in classifica. Ansia per le condizioni di Kumbulla

Succede tutto nel finale, Abraham segna al 93' ma dopo poco arriva il pareggio di Saelemaekers. La Roma pareggia 1-1 col Milan e resta agganciata al quarto posto. Mourinho lascia fuori El Shaarawy e sorprende tutti con la doppia punta: davanti dal 1' ci sono Abraham e Belotti. Tammy è protagonista in negativo del primo tempo negando di fatto un gol a Pellegrini. Il capitano calcia a botta a sicura in area piccola, ma prende in pieno l'inglese. Al 14' esce Kumbulla per infortunio. Nella ripresa i giallorossi sbagliano un paio di occasioni in contropiede. Nel finale Abraham fa esplodere l'Olimpico. Gol al 93' e 1-0 al Milan, ma poco dopo arriva il pareggio al 97'. Mercoledì la sfida col Monza.

La Roma ci prova, ma è poco precisa: 0-0 all'intervallo — Mourinho sorprende tutti e schiera la doppia punta. Ci sono dal 1' Belotti e Abraham. A destra c'è Celik e non Zalewski. Si fa vedere la Roma dopo 6 minuti. Tammy trova in area il ' Gallo' che si gira e fa la sponda per Pellegrini. Il capitano si coordina e calcia, ma il suo tiro finisce alto. Al 14' doccia fredda per Mourinho che perde per infortunio Kumbulla. Super occasione per i giallorossi al 33'. Spinazzola mette un ottimo pallone in mezzo per Pellegrini. il numero 7 calcia a botta a sicura ma prende Abraham in pieno. Continua il pressing degli uomini di Mourinho nel finale della prima frazione. Bove sfrutta un errore di Krunic e serve in mezzo all'area Belotti. Il numero 11 sbaglia lo stop e non riesce a calciare verso la porta di Maignan.

Saelemaekers risponde ad Abraham: 1-1 all'Olimpico — All'inizio della ripresa c'è un cambio per entrambe le squadre: nel Milan entra Thiaw per Tomori, mentre nella Roma esce Belotti per El Shaarawy. Il Faraone ha la chance al 57'. Contropiede condotto da Spinazzola che lancia il 92, ma l'esterno si allunga troppo il pallone e Maignan blocca in uscita. Rispondono i rossoneri al 60': cross di Leao per Saelemaekers. Il belga calcia al volo da ottima posizione in area spara alto sopra la traversa. Al 72' viene ammonito Ibanez, è il secondo ammonito nei giallorossi. All'83' la Roma sciupa un'altra occasione in contropiede con Spinazzola che sbaglia la misura del cross per El Shaarawy. Sul ribaltamento di fronte Cristante è costretto a spendere il giallo commettendo un fallo su De Ketelaere. Al 90' Camara entrato da pochissimo ha sul sinistro la palla dell'1-0. Calcia ma non centra lo specchio della porta dal limite. Al 93' ci pensa Abraham a far esplodere l'Olimpico di gioia. Gol dell'inglese, ma il vantaggio dura poco. Saelemaekers pareggia al 97'.

Roma-Milan 1-1, il tabellino — ROMA(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (14' Bove, 89' Camara), Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti (46' El Shaarawy). A disposizione: Boer, Svilar, Camara, Bove, Zalewski, Tahirovic, El Shaarawy Volpato, Dybala, Solbakken. Allenatore: Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer (73' Kalulu), Tomori (46' Thiaw), Theo; Tonali, Krunic; Diaz (55' Saelemaekers), Bennacer (73' De Ketelaere), Leao; Giroud (87' Origi). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Vranckx, Saelemaekers, Messias, De Ketelaere, Adli, Rebic, Origi. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Baccini-Berti. IV Uomo: Camplone. Var: DiPaolo. Avar: Abbattista

Marcatori: Abraham 93' (R), Saelemaekers 97' (R)

Ammoniti: Tomori (M), Matic (R), Ibanez (R), Cristante (R)

Spettatori: 64.191