Abraham, il mal di gol non è una novità: partenza lenta anche un anno fa

Abraham ha il mal di gol? Si, ma nulla di nuovo. Perché la corsa verso i 27 centri collezionati la scorsa stagione, era partita zoppicante proprio come adesso. Il centravanti giallorosso ha infatti segnato 2 gol in 10 giornate di Serie A, entrambi pesanti contro Juventus (1-1) ed Empoli (1-2). La rete gli manca quindi da ben 37 giorni, dal 12 settembre, per la precisione. Ma niente paura, i numeri sono in linea con quelli della passata stagione quando l'inglese era partito collezionando lo stesso ruolino di marcia. Dopo 11 partite di campionato le reti segnate erano infatti 2 (Salernitana e Udinese) proprio come oggi. La differenza, nei numeri, si registra in campo europeo, dove Tammy, di questi tempi, aveva infilato due centri in Conference League, contro CSKA Sofia e Zorya (30 settembre 2021). Attualmente in coppa, invece, è ancora a secco. Un anno fa, dalla dodicesima giornata di Serie A, dopo 38 giorni di digiuno totale, il numero 9 ha poi ripreso a segnare, con il Venezia (7 novembre 2021) per poi non fermarsi più. A fine anno il suo bottino complessivo di reti è arrivato a ben 27: 17 in campionato, 9 in Conference League e 1 in Coppa Italia. Niente paura, quindi, il mal di gol di Abraham non è un inedito e già contro il Napoli può diventare un ricordo da lasciare alle statistiche.