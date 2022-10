Abraham: “Il mondo sta migliorando”. E svela il suo piatto preferito…

Tammy Abraham, insieme al suo amico Tomori, ha rilasciato qualche giorno fa un'intervista al sito "England Football". I due tra qualche battuta e molti discorsi seri, hanno parlato anche del loro piatto preferito: "Per me è il Riso Jollof. Diverse culture africane cercano di rivendicarlo, ma essendo noi nigeriani, lo stiamo rivendicando anche noi". Parlando di cose più serie, e più importanti, Abraham e Tomori hanno cercato di dare qualche consiglio alle nuove generazioni: "Le persone dovrebbero guardare le cose in modo positivo. Il mondo sta cambiando e sta migliorando. Certo, abbiamo ancora molta strada da fare, ma dobbiamo guardare agli aspetti positivi. I nostri antenati hanno sacrificato molto per noi per vivere la vita che facciamo oggi e dobbiamo guardare le cose in modo positivo, conoscere la storia e cercare sempre di cambiare in meglio”.