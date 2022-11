Abraham: “Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato. Vi daremo di più”

"Non è stato l'inizio da favola che tutti avremmo voluto, ma nella vita ci sono sempre alti e bassi. Per i tifosi e per la Roma, meritate di più ed è quello che io e la squadra vi daremo dopo la sosta. Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato nel bene e nel male. I momenti brutti rendono migliori i momenti belli. State attenti e ci vediamo presto. Daje Roma sempre". Queste sono le parole di Tammy Abraham riportate sul suo profilo Instagram dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino.