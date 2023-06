Abraham: “Grazie a tutti, tornerò presto più forte che mai”

L'attaccante inglese ha ringraziato i tifosi per il supporto dopo il brutto infortunio di ieri

Infortunatosi ieri all'Olimpico durante la gara con lo Spezia a seguito di uno scontro con Ampadu, per Tammy Abraham quest'oggi è arrivato lo sconfortante esito degli esami,+ che hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore. Un infortunio grave, che terrà l'inglese lontano dal terreno di gioco per tutto il 2023. Tramite un post su Instagram, l'attaccante ha ringraziato così i tifosi del proprio supporto: "Grazie a tutti per i vostri messaggi, tornerò presto più forte che mai".