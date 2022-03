Abraham, gol speciale per la sua Leah: “Il regalo di compleanno più bello”

Leah Monroe, la fidanzata dell'attaccante della Roma, oggi ha compiuto gli anni e ha tifato dalla tribuna

Tammy Abraham regala alla Roma i quarti di finale di Conference League, con il 21esimo gol stagionale che gli fa raggiungere il recordo di Batistuta e Montella nei loro primi anni giallorossi. Una serata che stava per diventare un incubo, ma che l'inglese ha scacciato via al 90'. E a festeggiare in tribuna c'era anche Leah Monroe, la sua anima gemella che oggi ha anche compiuto gli anni. Oggi Tammy gli ha dedicato una story romantica, con lo scatto mano nella mano all'interno del Colosseo:"Il mio amore, la mia migliore amica, partner in crime". Stasera, invece, la bella Leah ha tifato Abraham dalla tribuna celebrando il gol: "Il miglior regalo di compleanno". Poi un altro scatto con scritto "moglie felice". Con un gol, il bomber della Roma ha reso felici sia i tifosi giallorossi che la sua anima gemella.