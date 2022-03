Abraham, gol nel derby dopo 56 secondi. E ora ha superato Batistuta e Montella

Per Tammy è il ventiduesimo gol stagionale

Con le reti segnate alla Lazio, ventiduesima e ventitreesima in stagione, Abraham ha superato Montella e Batistuta nella classifica dei gol stagionali segnati al primo anno con la maglia della Roma. L'inglese è entrato nella storia e non poteva scegliere una partita migliore per farlo. I biancocelesti sono sotto dopo nemmeno un minuto di gioco - 56 secondi per l'esattezza - e ciò certifica un altro record. Quello di Tammy è il gol più veloce mai segnato nella storia della stracittadina. Si ripete al 24' scaraventando in porta un cross messo al centro da Karsdorp. La gara non poteva davvero iniziare meglio, un premio anche per i tifosi che sono accorsi in massa dando vita a una magnifica coreografia.