Abraham, gli auguri del club sui social. Tammy palleggia e aspetta il ritorno in campo

Tammy Abraham avrebbe voluto festeggiare il suo 26esimo compleanno con uno spirito diverso e magari con un gol sotto la Curva Sud. La Roma gli ha fatto gli auguri sui social pubblicando una carrellata delle sue reti e un video mentre palleggia durante la riabilitazione. L'inglese sta continuando il recupero dal brutto infortunio al crociato subito nell'ultima partita del campionato scorso contro lo Spezia. Il centravanti è sempre vicino alla squadra e quando può va allo stadio a sostenere i suoi compagni. Non vede l'ora di tornare in campo, ma il rientro è ancora lungo. Impossibile nel 2023 e se ne parlerà direttamente nel 2024. Abraham mette nel mirino i primi mesi del nuovo anno per ritrovare la serenità e poter dedicare tanti gol al figlio nato da qualche mese.