Abraham: “Felice del pareggio. Sapevo che il gol era solo questione di tempo”

Le parole del centravanti inglese nel postpartita: "Abbraccerò Dybala nello spogliatoio, per lui non era facile oggi"

Primo tempo complicato, poi per poco non la vincete: sei soddisfatto?

Sì, è stata una partita difficile. Siamo felici per il pareggio, abbiamo lottato contro una buona squadra come la Juve che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Nel secondo tempo però siamo venuti fuori molto meglio.

Penso che stiamo migliorando, stanno crescendo i giocatori che sono arrivati e stanno imparando come giochiamo. La squadra è in crescita, due vittorie e un pareggio contro una buona squadra. Dobbiamo continuare così.

So le mie qualità, tutti le conoscono. Non sono mai stato stressato, sapevo che era solo questione di tempo. Sono felice di essere tornato al gol e devo continuare.

Certo, ora vado nello spogliatoio e gli darò un grande abbraccio. Non era facile per lui, nel suo vecchio stadio, sono davvero contento che abbia fatto una grande partita e un assist per me.