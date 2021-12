Abraham fa gli auguri a Tomori: “Mio fratello da un’altra madre”

L'attaccante della Roma ha mandato un messaggio sui social all'amico che oggi compie 24 anni

Momento da incorniciare per Tammy Abraham, che ieri ha firmato una doppietta di assoluto prestigio contro l'Atalanta regalando una vittoria preziosissima alla Roma. L'attaccante giallorosso ha ritrovato in queste settimane anche la nazionale, con tanto di gol, insieme all'amico di una vita: Fikayo Tomori. Il legame col difensore del Milan è molto profondo, sono cresciuti insieme nell'academy del Chelsea e poi nelle giovanili della nazionale. I due non perdono mai occasione per raccontare la loro amicizia: "Il mio fratello da un'altra madre, buon compleanno famiglia", scrive su Instagram Abraham a Tomori, che oggi compie 24 anni. Prontissima la risposta del centrale rossonero: "Ti voglio bene fratello, grazie".