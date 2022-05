Abraham estasiato dai tifosi giallorossi: “Mamma sono parte della storia”

L'attaccante esterrefatto dalla marea giallorossa presente oggi nelle strade della Capitale

Tammy Abraham tramite i propri profili social ha condiviso tutto il suo stupore per l'amore ricevuto dai tifosi in questa giornata di festa: "Che posto", questo il primo messaggio a cui poi ha fatto seguito uno certamente più divertente: "Mamma sono parte della storia". L'attaccante nonostante nel suo palmares possa già vantare una Champions League e una Supercoppa europea, non aveva evidentemente mai vissuto una simile dimostrazione d'affatto da parte di una tifoseria nei confronti dei propri beniamini. D'altrone si sa, per questo ma anche per molto altro, Roma è unica.