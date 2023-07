Abraham è tornato a Roma: da giovedì sarà a Trigoria

Tammy Abraham non perde tempo. L'attaccante della Roma è alle prese con il lungo recupero dall'infortunio al crociato subito nell'ultima giornata di campionato, in vacanza con moglie e figlio ha cominciato subito ad allenarsi. Fisioterapia, palestra e piscina per l'inglese che da subito ha cominciato il percorso di riabilitazione. Per lui, soprattutto dopo una stagione negativa dal punto di vista realizzativo, è stata una batosta, ma la forza di volontà non gli sta mancando. Abrahamieri è tornato a Roma, è sbarcato a Ciampino dove ha incontrato anche alcuni tifosi giallorossi, con cui si è fermato a scattare selfie, disponibilissimo come sempre. Ora per lui è il momento di continuare il cammino per il rientro e già da giovedì sarà a Trigoria: non ha intenzione di lasciare nulla al caso. L'obiettivo è rientrare il prima possibile, ma senza affrettare troppo i tempi. L'inglese sa che non rivedrà il campo prima di febbraio 2024, ma almeno in questi primi mesi prima dell'inizio del campionato non dovrà subire la lontananza dalle partite ufficiali. Da lunedì invece tornerà ad allenarsi la Roma e Tammy potrà anche respirare l'aria e la vicinanza dei compagni, che senza dubbio non potrà che fargli bene. Domani, invece, tornerà a Trigoria Marash Kumbulla, da poche ore diventato papà di Matilde e anche lui alle prese con il recupero dall'infortunio al crociato.