Abraham e Leah, anche la dedica d’amore è in italiano: il tenero scambio social

L'attaccante della Roma ha ricevuto uno splendido messaggio di compleanno dalla sua fidanzata ed entrambi hanno scelto la nostra lingua per esprimere il loro amore

Primo compleanno italiano, romano e romanista per Tammy Abraham. In queste poche settimane in giallorosso, l'attaccante ha già lasciato il segno in campo ma anche e forse soprattutto fuori. Il legame con i tifosi è già molto stretto, l'ex Chelsea - che oggi compie 24 anni - in poco tempo è diventato un idolo e ha conquistato il popolo romanista con la sua semplicità e disponibilità. Lui sembra essersi già ambientato, così come la fidanzata Leah Monroe, influencer da più di 100mila followers su Instagram. Anche lei è rimasta affascinata da Roma e dal nostro paese, come dimostra anche la dedica romantica ad Abraham, anche in italiano. "Happy birthday amore mio", scrive Leah. Poi il resto del messaggio in inglese: "Ringrazio Dio per la tua vita, prego che continui a benedirti, guidarti e darti tutto quello che desidera il tuo cuore. Sono così orgogliosa dell'uomo che sei diventato!" Poi chiude così: "Ti amo", anche questo scritto nella nostra lingua. Nei commenti la risposta del giocatore giallorosso: "Ti amo". E non 'I Love You'. Una scelta di certo non casuale, l'Italia è il paese dell'amore e anche in questo Tammy e Leah stanno dimostrando il loro affetto e la loro gratitudine verso Roma.