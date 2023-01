Abraham, Dybala lo ringrazia per il salvataggio. E per Tammy non è la prima volta

Tammy tre punti recita uno stendardo in Curva Sud. Abraham ieri è stato decisivo ed ha regalato la vittoria ai giallorossi, ma non con un gol. Il centravanti inglese sta trovando difficoltà a segnare in questa stagione e ieri ha salvato i giallorossi con un miracolo difensivo. Un colpo di testa 'da fa incantà' sulla linea di porta e Dybala lo ha ringraziato sui social. La Joya ha commenteto il post su Instagram: "Grazie Tammy" e il numero 9 ha risposto in dialetto: "Daje". Non è la prima volta che l'ex Chelsea salva il risultato così. Basta tornare all'11 febbraio del 2021 quando è stato decisivo allo stesso modo contro il Barnsley negli ottavi di finale di FA Cup. La capacità di trovarsi al posto giusto al momento giusto non manca ad Abraham, ma adesso i tifosi vogliono tornare ad esultare per i suoi gol.